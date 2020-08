Cluster in hotel del Napoletano, è il set del "Boss delle Cerimonie"

Sarebbe partito dall’ 'hotel-castello' la Sonrisa, a Sant'Antonio Abate, il focolaio che ha portato alle disposizioni per una mini zona rossa nella cittadina campana in provincia di Napoli. Secondo quanto si apprende dal personale, nella struttura - anche set del celebre programma tv 'Il boss delle cerimoniè - sarebbero emersi finora una ventina di casi. A quanto emerge, dopo un primo caso di positività tra i titolari sarebbero stati avviati i tamponi per il personale e i residenti nel complesso. Una volta terminati lo screening e le procedure di sanificazione, la struttura potrebbe riaprire già dal prossimo 25 agosto, data in cui terminerebbe lo stop previsto dall’ordinanza regionale. L’altra struttura ricettiva collegata al focolaio, anch’essa ora temporaneamente chiusa, è l’hotel 'Villa Palmentiellò.