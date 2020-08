Coronavirus: in Calabria 4 nuovi casi positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANZARO, 12 AGO - Sono quattro in più di ieri i casi positivi al coronavirus in Calabria. Lo rileva il Bollettino della Regione. Dall'inizio della pandemia i tamponi effettuati ammontano a 128.194 di cui 126.890 risultati negativi e 1.304 positivi. Rispetto ai dati di ieri c'è un nuovo positivo rilevato dal laboratorio dell'Azienda ospedaliera di Cosenza da contact tracing del focolaio di Corfù mentre gli altri tre provengono dal laboratorio dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e sono riconducibili al focolaio derivato da una festa di giovani. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 4 in reparto, 184 guariti e 33 deceduti; Cosenza: uno in reparto, 24 in isolamento domiciliare, 437 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 2 in reparto, 25 in isolamento domiciliare, 268 guariti e 19 deceduti; Crotone: 2 in isolamento domiciliare, 114 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 17.930. (ANSA).