(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Sono 1.690 i nuovi casi di coronavirus in Spagna in 24 ore secondo i dati del ministero della Salute riportati dall'agenzia Efe. Dal conteggio mancano i contagi a Madrid, che non sono stati computati per problemi tecnici. (ANSA).