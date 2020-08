Dj morta, il legale: "Ferite compatibili con una caduta dall'alto"

«Il corpo di Viviana Parisi non presenta nessuna ferita da arma da taglio o da arma da fuoco, come ho detto prima, ma solo ferite compatibili con una caduta. Sicuramente non è stata colpita con un’arma». Lo dice all’ANSA il legale della famiglia Mondello, Pietro Venuti, riferendo quanto affermato dal loro consulente di parte dopo l’autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, 43 anni, trovata morta nelle campagne di Caronia. Il legale stamani ha fatto un appello affinchè se qualcuno ha visto Viviana, sola o con il bambino, parli con gli inquirenti.