Morto in un incidente in Groenlandia Steffen, esperto di cambiamenti climatici

Konrad Steffen, il noto ricercatore svizzero sui cambiamenti climatici, è morto in un incidente in Groenlandia. Lo rendono noto i media svizzeri sottolineando che Steffen, 68enne, è rimasto ucciso in un incidente in una stazione meteorologica, cadendo in un crepaccio per un cedimento del manto nevoso a a circa 100 metri dal campo. Steffen ha condotto per oltre 40 anni ricerche sui cambiamenti climatici nell'Artico e nell'Antartico. "Con la sua morte, abbiamo perso un collega unico e impegnato. Tutti nel settore del Politecnico federale sono molto colpiti da questa perdita", ha detto Michael Hengartner, presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di tecnologia ETH di Zurigo in una dichiarazione riportata da Swissinfo.

