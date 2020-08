Ordinanza E-R su rientri superata da norma nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 12 AGO - L'ordinanza, annunciata ieri dalla Regione Emilia-Romagna per sottoporre a tampone chi rientra dalle vacanze in Grecia, Spagna, Croazia e Malta sarà superata da un'analoga norma nazionale che il governo assumerà, d'intesa con le Regioni. Lo ha annunciato l'assessore alla Salute Raffaele Donini. "Le misure previste per l'Emilia-Romagna in un'ordinanza - spiega Donini, assessore alla Salute - che era già alla firma del presidente Bonaccini, saranno oggetto di un provvedimento nazionale che verrà firmato in queste ore dal ministro della Salute Speranza e controfirmato dai presidenti di Regione, e avrà quindi validità nazionale. Si tratta di un provvedimento che avrà le stesse caratteristiche che avevamo indicato nei nostri protocolli. Una scelta che abbiamo condiviso, assieme alle altre Regioni italiane, perché l'efficacia delle norme potrà essere maggiore se adottata su tutto il territorio nazionale". (ANSA).