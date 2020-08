© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - ''Non sono interessato ad una candidatura a sindaco della Capitale nelle prossime amministrative''. Carlo Fuortes, sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, risponde così alla proposta di Carlo Calenda, leader di Azione, di lanciarlo nella corsa per la guida del Campidoglio. ''Ringrazio Calenda per la stima nei miei confronti - dice Fuortes - ma continuerò il bellissimo lavoro che svolgo al Teatro dell'Opera di Roma''. (ANSA).