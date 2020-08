© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 12 AGO - "Siamo in una battaglia per l'anima di questa nazione. Ma insieme, è una battaglia che possiamo vincere": lo twitta la sen. Kamala Harris, a poche ore dal suo debutto pubblico oggi con Joe Biden dopo che il candidato dem per la Casa Bianca l'ha scelta come sua vice. (ANSA).