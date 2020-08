Bielorussia: tornano le catene umane di solidarietà a Minsk

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 13 AGO - Ieri gli abitanti di Minsk e di altre città hanno iniziato a schierarsi in catene umane in solidarietà con i manifestanti che hanno subito violenze da parte delle forze di sicurezza. Oggi, fin dalla mattina, le catene di solidarietà hanno cominciato a riemergere in diversi quartieri di Minsk. I media russi e bielorussi riportano infatti che i dipendenti del 1° ospedale cittadino della capitale, presso la stazione della metropolitana "Accademia delle Scienze", hanno dato vita a questa forma di protesta (scelta prevalentemente da donne). Stessa cosa vicino al cinema Oktyabr o nel distretto di Malinovka, nella periferia di Minsk. (ANSA).