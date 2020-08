Covid, +46% di casi nell'ultima settimana, aumentano anche ricoveri

Secondo la Fondazione GIMBE, nella settimana 5-11 agosto, rispetto alla precedente, si è registrato in Italia un incremento del 46% dei nuovi casi di covid (2.818 vs 1.931), a fronte della diminuzione dei tamponi diagnostici (174.671 vs 187.316). Incremento anche dei ricoverati (801 vs 761) e del ricorso alle terapie intensive (49 vs 41). Questi i casi in dettaglio: Decessi: +44 (+0,1%); Terapia intensiva: +8 (+19,5%); Ricoverati con sintomi: +40 (+5,3%); Nuovi casi totali: +2.818 (+1,1%); Tamponi diagnostici: -12.645 (-6,8%); Tamponi totali: -17.967 (-5,1%). "Dal 5 all’11 agosto - dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE - si conferma non solo un trend in netta crescita dei nuovi casi e, in misura minore dei pazienti ospedalizzati con sintomi, ma per la prima volta da inizio aprile si registra un incremento dei ricoveri in terapia intensiva. Spie rosse che invitano a non abbassare la guardia e mantenere un grande senso di responsabilità individuale e collettiva". Anche nella settimana 5-11 agosto si registrano notevoli variabilità regionali: in 5 Regioni si rileva una riduzione complessiva di 31 nuovi casi rispetto alla settimana precedente, con variazioni minime che oscillano dai -2 della provincia di Trento ai -13 di Bolzano. Quindici Regioni fanno registrare un aumento dei nuovi casi: Lombardia (+198) e Sicilia (+153); altrove gli incrementi oscillano dai +5 della Valle d’Aosta ai +98 del Piemonte.

Stabile la Regione Marche. "Quale indicatore della diffusione del contagio - spiega Nino Cartabellotta - abbiamo rivalutato la distribuzione geografica dei 13.561 casi attivi all’11 agosto, i casi 'attualmente positivì secondo la denominazione della Protezione Civile, aumentati complessivamente di 1.079 unità rispetto alla settimana precedente". Il 40,7% si concentra in Lombardia (5.514); un ulteriore 47,8% si distribuisce tra Emilia-Romagna (1.790), Veneto (1.300), Lazio (1.101), Piemonte (822), Sicilia (538), Toscana (535), Campania (402); i rimanenti 1.559 casi (11,5%) in 11 Regioni e 2 Province autonome con un range che varia dai 15 della Valle d’Aosta ai 229 della Puglia. "In generale - dice ancora Cartabellotta - nell’ambito di un quadro epidemiologico di circolazione endemica del virus, è evidente il trend in progressivo aumento dei nuovi casi, siano essi autoctoni, di importazione, e quindi stranieri, o di rientro da italiani andati in vacanza all’estero". Se nelle prime tre settimane di luglio i nuovi casi erano stabili (circa 1.400 per settimana), nelle ultime due sono progressivamente aumentati da: 1.736 nella settimana 22-28 luglio a 1.931 nella settimana 29 luglio-4 agosto e a 2.818 nella settimana 5-11 agosto.

La dinamica della risalita della curva dei contagi si riflette progressivamente sull'incremento dei pazienti ricoverati con sintomi e in terapia intensiva, "confermando che in Italia assistiamo a quanto si sta verificando già in diversi paesi europei", evidenzia GIMBE. "Purtroppo - aggiunge Cartabellotta - se da un lato Governo e Regioni cercano di mettere in campo nuove azioni per frenare la risalita dei contagi, la comunicazione pubblica continua a essere influenzata da messaggi che minimizzano i rischi, ignorando totalmente dinamiche e tempistiche che condizionano la risalita della curva epidemiologica e facendo leva sull'analfabetismo scientifico di una parte della popolazione". "La Fondazione GIMBE - conclude Cartabellotta - ribadisce innanzitutto la necessità di aderire ai comportamenti raccomandati: dal frequente lavaggio alle misure di igiene respiratoria, dal distanziamento sociale all’uso della mascherina negli ambienti pubblici al chiuso e all’aperto dove non è possibile mantenere la distanza minima di un metro, al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti. In secondo luogo, invita le autorità sanitarie potenziare la sorveglianza epidemiologica, sia per identificare e circoscrivere i focolai, sia per individuare tempestivamente i casi di importazione dall’estero. Infine, invita tutti gli esperti a fornire comunicazioni pubbliche equilibrate, oggettive e, nell’incertezza, seguire il principio di precauzione. Altrimenti sull'avvio dell’anno scolastico incombe lo spettro di nuovi lockdown"