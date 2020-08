Incidente in tangenziale a Bologna, muore vigile del fuoco

Un vigile del fuoco di 56 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla tangenziale di Bologna, all'altezza dell'uscita 5 Lame e in direzione Casalecchio di Reno. La vittima, Luca Fini, pompiere al Comando Vigili del Fuoco di Bologna in quel momento fuori servizio, viaggiava su una Fiat Panda che è stata tamponata da un mezzo pesante ed è poi finita addosso alla vettura che la precedeva, restando schiacciata. Il tamponamento a catena, secondo la prima ricostruzione, sarebbe stato innescato dal camion, il cui conducente si sarebbe accorto troppo tardi di alcuni rallentamenti in atto a causa di ostacoli sulla carreggiata. Oltre alla vittima che era sull'utilitaria, sono rimasti feriti gli occupanti di altre due vetture coinvolte: una Mini e un'Audi che precedevano la Panda. L'autista del camion, di origine albanese, è rimasto illeso. L'incidente ha anche provocato lunghe code sulla tangenziale. Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.

