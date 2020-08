Trump non riesce a farsi shampoo, proposti nuovi soffioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Donald Trump non riesce a lavarsi le mani o farsi lo shampoo: la settimana scorsa, riportano i media americani, il tycoon si era lamentato perche' la pressione dell'acqua non è sufficiente, aveva detto che non poteva lavarsi bene i suoi "bellissimi capelli" ed aveva annunciato di avere già provveduto a cambiare la legge. Il governo non ha perso tempo: il dipartimento dell'Energia ha proposto ieri di modificare la definizione del soffione della doccia per permettere un maggior flusso d'acqua. Secondo una legge del 1992, i soffioni della doccia negli Stati Uniti non possono erogare più di 2,5 galloni d'acqua al minuto, ovvero circa 9,5 litri. Adesso l'amministrazione Trump vuole che questo limite non si applichi più all'intero soffione, ma a ciascun ugello. Tuttavia, la proposta del dipartimento dell'Energia si è già scontrata con le critiche dei gruppi di consumatori e di ambientalisti, che giudicano l'idea un inutile spreco. E secondo alcuni media se dovesse procedere, la proposta potrebbe essere impugnata anche nelle aule di tribunale. "Si entra in una nuova casa, si apre il rubinetto, l'acqua non esce", si era lamentato Trump giovedì scorso durante una visita in una fabbrica della Whirlpool a Clyde, nell'Ohio. "Aprite la doccia e, se siete come me, non potete lavarvi bene i vostri bellissimi capelli. Perdete 20 minuti. Per favore esci - aveva proseguito riferendosi all'acqua -. L'acqua gocciola, giusto? Sapete di cosa sto parlando, ci mettono i limitatori (di flusso, ndr). Io me ne sono sbarazzato, con una firma", aveva poi reso noto. Secondo Andrew deLaski, direttore del gruppo per la conservazione dell'energia Appliance Standards Awareness Project, si tratta di una proposta "sciocca": con quattro o cinque ugelli in più, ha spiegato, "si potrebbero avere 10-15 galloni al minuto che escono dal soffione della doccia, una potenza tale da spazzarti via fuori dal bagno". E poi: "Se il presidente ha bisogno d'aiuto per trovare una buona doccia possiamo indirizzarlo verso alcuni ottimi siti per consumatori che aiutano a individuare un buon soffione della doccia...".(ANSA).