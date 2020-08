Accordo Israele-Emirati: Macron, 'decisione coraggiosa'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - PARIGI, 14 AGO - Il presidente francese Emmanuel Macron ha salutato come una "decisione coraggiosa degli Emirati Arabi Uniti" l'accordo stretto con Israele per la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi negoziato dagli Stati Uniti. "Spero - ha detto il presidente francese in in tweet - che contribuisca alla creazione di una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi", specificando di aver trasmesso il suo auspicio "al presidente Trump, al primo ministro Netanyahu e al principe ereditario Mohamed bin Zayed ". (ANSA-AFP).