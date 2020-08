Coronavirus: aree dedicate ai test a Fiumicino e Ciampino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 14 AGO - Aree dedicate ai test per chi proviene da Croazia, Grecia, Malta e Spagna a Fiumicino son in allestimento da parte della società di gestione Adr. Le strutture sono state realizzate a 24 ore dalla firma dell'ordinanza del Ministro Speranza, grazie al coordinamento preventivo effettuato nei giorni scorsi con Regione Lazio e Ministero della Salute. Al "Leonardo Da Vinci", presso gli arrivi del Terminal 3, dopo l'uscita dalla sala riconsegna bagagli, in un apposito spazio di circa 1000 metri quadri, sono stati allestiti 12 box riservati estendibili fino ad un massimo di 20, dove i medici potranno operare a breve nel pieno rispetto della privacy. La nuova area potrà ospitare fino a 480 passeggeri contemporaneamente nel pieno rispetto della distanza di sicurezza. Previsto anche un adeguato numero di sedute per attendere comodamente l'esito dei test. A Ciampino, presso il Terminal arrivi, sono presenti 3 box su una superficie di circa 150 metri quadri. (ANSA).