Parigi, vietati raduni di oltre 10 persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 14 AGO - La prefettura di Parigi ha deciso di vietare i raduni di oltre 10 persone qualora non siano garantite adeguate protezioni o distanziamento. L'obbligo di indossare la mascherina è stato intanto esteso ad altri quartieri del centro, e se la curva dei contagi non dovesse tornare a scendere potrebbe essere imposta nell'intera città. "L'obbligo di indossare una maschera protettiva, già in vigore in diversi luoghi della capitale - precisa la Prefettura di Parigi -, sarà esteso a partire da sabato alle otto (06:00 GMT) a una parte degli Champs-Elysées e al quartiere dei musei del Louvre in particolare". Inoltre, "se la situazione epidemiologica dovesse nuovamente deteriorarsi, indossare una mascherina potrebbe diventare obbligatorio in tutta la capitale", ha precisato la prefettura. (ANSA).