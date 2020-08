Ragazza muore annegata dopo tuffo nel lago Maggiore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VARESE, 14 AGO - Una donna di vent'anni, di origini marocchine, è morta oggi dopo un tuffo nel lago Maggiore, in provincia di Varese. Il corpo senza vita è stato recuperato da un soccorritore marittimo ('rescue swimmer') della Guardia costiera a circa sei metri di profondità. La ragazza era in compagnia della famiglia sulla spiaggia di Arolo di Leggiuno e l'allarme è stato lanciato da un bagnante che l'ha vista sbracciarsi pochi minuti dopo essersi immersa nelle acque del lago. I soccorritori del 118 hanno solo potuto certificare la morte per annegamento della giovane donna. (ANSA).