Trump in ospedale dal fratello in gravi condizioni

(ANSA) - NEW YORK, 14 AGO - Robert Trump, il fratello più giovane di Donald Trump, è stato ricoverato al Presbyterian Hospital di New York. E il presidente vola a trovarlo. "Ho un fratello meraviglioso. Abbiamo un buon rapporto da tempo. E' in ospedale al momento, speriamo che si riprenda. Non sta attraversando un buon momento", spiega il tycoon. I motivi del ricovero, il secondo in pochi mesi, non sono noti. Secondo alcune indiscrezioni, le sue condizioni sarebbero gravi. (ANSA).