Covid-19, chiusa discoteca a Loano

(ANSA) - GENOVA, 15 AGO - Una discoteca è stata chiusa sulla Riviera Ligure, a Loano, dopo i controlli sulla movida disposti dalla Questura di Savona ed ulteriormente rafforzati nelle serate ferragostane. La polizia locale di Loano e i carabinieri hanno notificato sanzioni amministrative per 2.400 euro e disposto la chiusura per 5 giorni della discoteca Beely. Secondo quanto si apprende, la chiusura è stata decisa per la reiterazione delle violazioni in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19: assembramenti, mancato uso della mascherina e irregolarità rispetto delle linee guida del decreto ministeriale. I carabinieri e la polizia locale avevano già fatto scattare sanzioni per 1.200 euro il 10 agosto e l'avvio di un procedimento di chiusura da parte della Questura, comunicato ai gestori nella mattinata del 14 agosto. I successivi controlli della scorsa notte hanno "dimostrato la reiterazione dei comportamenti sanzionati e, oltre al raddoppio delle sanzioni amministrative, si è arrivati alla chiusura cautelare e immediata del locale loanese" spiegano le forze dell'ordine. (ANSA).