Migranti: sedati disordini Cpr Gradisca, contuso Carabiniere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GRADISCA D'ISONZO, 15 AGO - Oggetti, vestiti e suppellettili sono stati dati alle fiamme all'interno del Cpr di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) ieri sera durante un tentativo di rivolta da parte dei migranti trattenuti all'interno della struttura. A quanto si apprende, un carabiniere tra quelli intervenuti per sedare i disordini è rimasto lievemente ferito, dopo essere stato colpito al capo da un oggetto, forse parte di un plexiglass andato in frantumi. Il militare è stato portato in ospedale. Anche un ospite della struttura sarebbe rimasto lievemente ferito. Nel corso dei disordini, verificatisi nelle stanze e all'ingresso del cpr, alcuni migranti hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati. Secondo una ricostruzione, non ci sarebbero stati contatti o colluttazioni tra le persone trattenute nella struttura e le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti, oltre i Carabinieri, anche Polizia, Guardia di finanza, operatori sanitari e vigili del fuoco del Comando provinciale di Gorizia, che hanno spento l'incendio. La rivolta è stata sedata in breve tempo. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto. (ANSA).