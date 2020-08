Olanda vieta viaggi a Bruxelles, quarantena per chi rientra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES (JETTE), 15 AGO - Divieto di viaggi non essenziali verso Bruxelles e quarantena per chi torna dalla capitale belga in Olanda. È quanto ha deciso il ministero degli esteri olandese oggi - secondo quanto riportano i media olandesi - inserendo Bruxelles nella lista delle zona e dei Paesi arancioni, cioè a rischio elevato. Lo stesso provvedimento era stato preso per Anversa qualche settimana fa. Il Belgio ha visto un'impennata dei contagi nelle ultime settimane, tanto da rendere obbligatorio l'utilizzo della mascherina in città. Il ministero olandese ha messo nella lista arancione anche Parigi, Madrid e Ibiza. (ANSA).