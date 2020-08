Addio a Mercedes Barcha, vedova e musa di Gabriel Garcia Marquez

E' morta a Città del Messico Mercedes Barcha, moglie e musa ispiratrice dello scrittore colombiano Gabriel Garcia Marquez. Aveva 87 anni. Lo ha annunciato il Segretariato messicano per la Cultura.

La vedova del Nobel per la letteratura, morto nel 2014, viveva a Città del Messico dal 1961. Garcia Marquez e Mercedes Barcha si erano sposati nel 1958 e hanno vissuto insieme fino alla morte dello scrittore. Discendente di emigranti egiziani, Mercedes Barcha era nata a Magangue, in Colombia, dove suo padre gestiva una farmacia. Garcia Marquez, anch’egli colombiano, la conosceva da quando era ancora una bambina e si spostava di villaggio in villaggio con suo padre per vendere medicine. La coppia ha avuto due figli, Gonzalo e Rodrigo, uno dei quali è un fumettista e l’altro un regista e produttore di film e televisione.