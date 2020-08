© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Il contestato voto che lo ha eletto per la sesta volta una settimana fa presidente della Bielorussia non sarà ripetuto: lo ha ribadito lo stesso Alkexander Lukashenko dal palco da cui a Minsk ha arringato i suoi sostenitori in una contromanifestazione. Lukashenko ha anche accusato la Nato di aver ammassato forze sul suo confine occidentale. Lo scrivono diversi media. (ANSA).