Bimbo annegato in piscina: oggi funerali

(ANSA) - BARI, 16 AGO - Saranno celebrati oggi alle 17, nella chiesa di San Leopoldo di Massafra (Taranto) i funerali di Michele, il bimbo di 20 mesi che ieri pomeriggio è annegato in una piscina di una villa privata, a Palagiano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei suoi genitori e, dopo essere salito su una scaletta alta poco meno di un metro, sarebbe scivolato in acqua. Poco dopo i genitori si sono accorti dell'accaduto e lo hanno tirato fuori dall'acqua, ma all'arrivo del 118 il bimbo era già morto. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione. La tragedia ha colpito una famiglia di professionisti molto conosciuta a Massafra. Il padre del bimbo, Domenico Maraglino, è agronomo; la madre Anna è una commercialista. Dopo l'ispezione cadaverica il corpicino è stato restituito alla famiglia per i funerali. Gli accertamenti sono stati compiuti dai carabinieri. (ANSA).