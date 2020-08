Coronavirus: nuovo record in Francia, oltre 3000 casi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - La Francia ha registrato un nuovo record giornaliero di casi di coronavirus dalla fine del lockdown a maggio: 3.310 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sanità riportati dai media francesi. Sono stati anche individuati 17 nuovi focolai ed è stato calcolato che il tasso di positività settimanale è aumentato del 2,6%. In lieve crescita anche il numero dei pazienti in rianimazione, 376 in totale, +9 rispetto a venerdì. Dall'inizio della pandemia di Covid-19 sono morte 30.409 persone. (ANSA).