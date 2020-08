E' morto Robert Trump, fratello del presidente Usa

E’ morto il fratello minore di Donald Trump, Robert. Era ricoverato in ospedale. Sconosciute le cause del decesso.

A darne notizia il presidente degli Stati Uniti in una nota: «E' con il cuore pesante - scrive - che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto stasera, in pace. Non era solo mio fratello - prosegue la nota - era il mio migliore amico. Mi mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre».

Donald Trump, 74 anni aveva fatto visita a suo fratello venerdì in un ospedale di New York, rimanendovi per circa 45 minuti. Secondo i media statunitensi, Robert Trump era gravemente malato. Il presidente Usa, parlando nei giorni scorsi con i giornalisti, aveva detto che il fratello stava «passando un periodo difficile», senza fornire ulteriori dettagli.

Sebbene molto meno famoso di suo fratello maggiore, Robert Trump, nato nel 1948, era stato a lungo parte integrante dell’impero immobiliare di famiglia ed era totalmente fedele, quasi devoto, al presidente al punto di portare in tribunale - senza successo - la nipote Mary Trump per cercare di impedire la pubblicazione di «Troppo e mai abbastanza: come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso del mondo». Robert Trump non aveva esitato a definire «un disonore» il libro, che dipinge Donald Trump come il prodotto di una famiglia «tossica».

La figlia e consigliera di Donald Trump, Ivanka, ha scritto su Twitter: «Zio Robert, ti vogliamo bene. Sei nei nostri cuori e nelle nostre preghiere, sempre».