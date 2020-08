© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 17 AGO - Le elezioni del 2020 sono a pochi mesi di distanza. Ma c'è già chi guarda al 2024. La rapper Cardi B si augura che la pasionaria deputata star dei democratici, Alexandria Ocasio-Cortez, si candidi non appena compie 35 anni, ovvero l'età minimi per un presidente. Ocasio-Cortez, nata nel 1989, compirà 35 anni proprio nel 2024.