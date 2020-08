Caldo record in California, 54,4 gradi nella Death Valley

Caldo torrido in California questo fine settimana dove nella Death Valley si sono superati i 54,4 gradi, la temperatura più alta dal 1913. Lo riporta il Los Angeles Times. Intanto a tutti gli abitanti della California è stato chiesto di risparmiare energia tra le 15 e le 22 almeno fino a mercoledì. In particolare l'ente dell'energia ha chiesto di tenere l'aria condizionata sui 25 gradi, usare i ventilatori quando possibile, spegnere tutte le luci non necessarie, staccare le prese elettriche e scollegare tutti i dispositivi.

