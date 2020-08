Crisanti: "Lo stop alle discoteche è coraggioso e coerente"

Lo stop alle discoteche «è un provvedimento coraggioso, coerente, che mette fine ad una babele di voci e e di provvedimenti, e che sicuramente dà un segnale ai giovani, e avrà un impatto sulla trasmissione del virus. Perchè le discoteche sono un luogo dove sicuramente è favorita la diffusione del virus». Lo ha detto il prof. Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova., commentando a 'Timelinè su SkyTg 24 il provvedimento del Governo sulle discoteche.

«Ci sono state delle dichiarazioni, forse dettate da un eccessivo ottimismo, certo non da un’analisi approfondita, che hanno generato una falsa sicurezza, che non ha aiutato» ha poi detto in merito alle dichiarazioni spesso contraddittorie, anche nel mondo scientifico, sull'evoluzione della pandemia da Covid. «Penso che molti di coloro che hanno fatto queste dichiarazioni - ha aggiunto - ora sono in fase di ripensamento».

Crisanti si è quindi spinto sull'orizzonte più prossimo: «senza l’aiuto di tutti quanti il sistema sanitario nazionale non ce la farà a fronteggiare il virus nel caso in cui a ottobre e novembre si moltiplicassero i focolai. Senza il contributo puntuale di ognuno di noi nell’applicare comportamenti virtuosi il sistema non ce la farà. Bisogna dirlo chiaro e tondo agli italiani».