Minsk, liberati quasi tutti i manifestanti fermati

(ANSA) - MOSCA, 17 AGO - Quasi tutte le persone detenute durante le proteste bielorusse sono state rilasciate. Lo ha detto il procuratore generale bielorusso, citato da Interfax. "L'Ufficio del Procuratore generale, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, ha lavorato per il rilascio dei cittadini detenuti per violazioni amministrative in relazione alla partecipazione ad eventi di massa non autorizzati. Praticamente tutte le suddette persone sono state rilasciate", ha dichiarato il servizio stampa, che ha pubblicato l'elenco delle persone attualmente detenute, con l'avvertenza che l'elenco sarà aggiornato. (ANSA).