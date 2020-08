Usa 2020: Stati Usa minacciano causa a Trump su Poste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 17 AGO - Una dozzina di Stati controllati dai democratici minacciano una causa contro l'amministrazione Trump e le Poste Usa per bloccare i cambiamenti operativi che potrebbero rallentare il voto per corrispondenza. Lo riferiscono i media Usa. L'attorney general del Massachusetts Maura Healey si sta coordinando con i colleghi di altri Stati per valutare l'azione legale. Nella lista ci sono, tra gli altri, Virginia, Pennsylvania, Minnesota, North Carolina, Washington e Colorado. (ANSA).