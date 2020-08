Clandestini scaricati in autostrada, indagini Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 18 AGO - La Polizia sta indagando su alcuni clandestini giunti nel Veneziano probabilmente attraverso l'Est Europa: alcuni di loro sono stati trovati a vagare nella zona di Portogruaro (Venezia). Secondo una prima ricostruzione, gli stranieri sarebbero stati abbandonati all'uscita dell'autostrada A4, dove sarebbero giunti a bordo di un camion. Almeno cinque sarebbero stati portati in commissariato per l'identificazione e per ricostruire il loro viaggio, risalendo così a chi li ha portati in Italia. Indagini sono in corso da parte della Polizia con il concorso dei Carabinieri che stanno setacciando i paesi del circondario per individuare altri stranieri entrati illegalmente in Italia. (ANSA).