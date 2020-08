Coronavirus: Germania, nuovo picco con 1390 nuovi casi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 18 AGO - Torna a salire il numero dei contagi da coronavirus in Germania con 1390 casi nelle ultme 24 ore, riporta il Robert Koch Institut, dopo i dati incoraggianti di ieri che risentivano della chiusura di molti uffici sanitari locali nel fine settimana. Nonostante il trend in costante e moderata crescita delle ultime due settimane, si è ancora lontani dal picco massimo raggiunto all'inizio di aprile con 6000 casi. Il fattore RO di contagio giornaliero è di 1,11, mentre il valore di contagio medio sui 7 giorni è di 1,04. Le aree più interessate dall'epidemia sono ancora la Baviera, soprattutto nelle aziende agricole nel distretto di Dingolfing-Landau, la zona di Wiesbaden in Assia, il Nordreno-Westfalia e in crescita a Berlino. Sono 224.404 i casi registrati totali di coronavirus e 9236 le vittime positive al coronavirus. (ANSA).