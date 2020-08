Furto alla Diabolik, rubato un orologio da 300mila euro

Gran furto in un hotel a cinque stelle di Forte dei Marmi (Lucca) dove da una dependance della struttura i ladri hanno rubato una cassaforte contenente un orologio Patek Philippe del valore di circa 300mila euro, 20mila euro in contanti e una borsa di valore. Vittima del colpo una coppia di turisti russi in vacanza in Versilia. E’ successo in pieno giorno, ieri, quando i due sono usciti nel pomeriggio. La coppia ha scoperto il furto quando ha fatto rientro in hotel la sera tornando dal mare. Ora ci sono le indagini dei carabinieri i quali ipotizzano un furto messo a segno da professionisti del crimine per il modus operandi 'pulitò e probabilmente per l’informazione sull'orologio di valore, che i malviventi o qualche loro soggetto di fiducia potrebbe aver visto indossato all’ospite russo. I carabinieri della compagnia di Viareggio diretta dal capitano Edoardo Cetola e della stazione di Forte dei Marmi stanno cercando anche attraverso l’ausilio delle immagini di telecamere di individuare l’autore o gli autori di questo colpo sensazionale. Potrebbero aver fatto degli errori decisivi.

