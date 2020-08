Malore durante un'escursione nel Reggiano, morto un 58enne

Malore fatale per un 58enne impegnato in una camminata sull'Appennino Reggiano nella zona del Lago Mesca. L’uomo, residente a Reggio Emilia, dopo avere lasciato la propria macchina a Sussiso Nuovo, si è incamminato, in compagnia della cognata e della suocera il sentiero che: arrivato quasi in prossimità del bacino naturale a quota 1500 metri, si è accasciato a terra privo di conoscenza.

Sul posto, inviato dal 118 cui la cognata aveva lanciato l'allarme, un elicottero decollato da Pavullo nel Frignano con a bordo un tecnico di elisoccorso e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, della stazione Monte Cusna.

Il personale sanitario ha iniziato subito la rianimazione cardio polmonare che si protratta per molti minuti, senza esito: il medico dell’elicottero non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Alla luce di quanto accaduto, anche le due donne hanno accusato un malore: condotte in l’elicottero al campo sportivo di Succiso Nuovo sono state affidate ad una ambulanza. Successivamente l’elicottero è ritornato in quota e ha recuperato la salma con il verricello portandola al campo sportivo, dove sono giunti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco

