(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - Con Donald Trump nello Studio Ovale "è solo caos". Lo afferma l'ex presidente americano, Bill Clinton, secondo le anticipazioni del discorso che terrà durante la seconda serata della convention democratica. "In un momento come questo, lo Studio Ovale dovrebbe essere il centro di comando. Invece c'è solo caos. Solo una cosa non cambia mai: la sua determinazione a negare ogni responsabilità e a scaricala su altri". (ANSA).