Covid nel resort alla Maddalena, 10 positivi dopo i primi 150 tamponi

Sui primi 150 tamponi processati tra i turisti e il personale in quarantena in un resort di Santo Stefano ci sono 10 casi di positività al Covid-19. Lo rivela il sindaco di La Maddalena, Luca Montella, dopo i risultati dei primi test, arriviati questa mattina, su un totale di 470 effettuati ieri a seguito del contagio di un lavoratore stagionale della struttura alberghiera, attualmente ricoverato all'ospedale di Sassari. In giornata, al più tardi domani, si conosceranno gli esiti degli altri esami. I controlli molecolari hanno permesso di accelerare le operazioni di screening, processando i tamponi a grandi blocchi.

