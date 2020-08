Usa a Gb, non chiederemo pena morte per 'Beatles'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 19 AGO - Gli Stati Uniti non intendono perseguire la pena di morte contro i 'Beatles' dell'Isis accusati di essere coinvolti nell'esecuzione di ostaggi americani e inglesi in Siria. In una lettera alle autorità britanniche, il ministro della giustizia americano William Barr afferma che se la Grand Bretagna soddisfarà la richiesta degli Usa di condividere le prove sui due uomini che hanno ammesso di essere membri dell'Isis, Washington non cercherà per loro la pena di morte. I due sono attualmente detenuti in Iraq dai militari americani: si tratta di El Shafee Elsheikh e Alexandra Kotey, due membri del quartetto di militanti cresciuti in Gran Bretagna e il cui accento ha portato al soprannome di 'The Beatles'. (ANSA).