(ANSA) - NEW YORK, 19 AGO - "Non comprate gli pneumatici Goodyear" perché "hanno annunciato il divieto sui cappellini MAGA", Make America Great Again, lo slogan di Donald Trump. Lo twitta il presidente americano, facendo affondare i titoli Goodyear in Borsa, dove arrivano a perdere il 3%. (ANSA).