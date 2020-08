'Scusa Benito' per clienti neri, denuncia ai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 20 AGO - "Un episodio surreale alle soglie del 2021, un cameriere che chiede 'Scusa Benito'" per avere clienti dalla pelle nera. Così una famiglia di origine africana, di Imola, denuncia pubblicamente su Facebook quanto accaduto domenica in una pizzeria di Rimini. Vicenda per la quale è stato presentato un esposto ai Carabinieri di Imola. Secondo quanto denunciato dalla donna che ha presentato l'esposto, a tavola in un locale della riviera, la sua famiglia era riunita per festeggiare un compleanno con una pizza quando dopo aver ordinato, il cameriere si sarebbe girato rivolgendosi verso un quadro con un mezzo busto di Benito Mussolini alla parete. A quel punto avrebbe fatto il saluto romano e avrebbe chiesto "scusa Benito". Dapprima increduli, i presenti hanno poi realizzato quanto accaduto e tra un'altra donna e i camerieri sarebbe nata anche una discussione finita sui social. Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri di Imola, ma sulle indagini procederanno per competenza territoriale i colleghi di Rimini. (ANSA).