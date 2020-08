Coronavirus: 1.700 casi in Germania, record da aprile

La Germania ha registrato 1.707 nuovi casi di infezione da coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello più alto da aprile, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.

Le statistiche dell’istituto di sorveglianza epidemiologica Rki portano il numero totale di casi dall’inizio della pandemia a 228.621, confermando ulteriormente l’aumento della contaminazione osservato nel Paese nelle ultime settimane.

In Francia 3.776 nuovi casi e 17 morti - La Francia registra 3.776 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, segnando il record di contagi dalla fine del lockdown. Lo riferisce il comunicato della Direzione generale della Salute, citato dai media francesi. Si contano inoltre 17 nuovi decessi che portano il totale della vittime a 30.468.

Brasile, 111.100 morti e quasi 3,5 mln casi - Il Brasile questo mercoledì ha registrato ulteriori 1.212 decessi e 49.298 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: lo ha comunicato in serata il Consiglio nazionale dei segretari della sanità (Conass) brasiliano. Il numero complessivo dei casi confermati di Covid-19 nel Paese è dunque salito a 3.456.652, mentre il totale delle vittime dall’inizio della pandemia ha raggiunto quota 111.100. La velocità di trasmissione del Covid-19 starebbe tuttavia rallentando nel gigante sudamericano per la prima volta da aprile. Secondo i dati del centro di controllo delle epidemie dell’Imperial College, il tasso di contagio (Rt) registrato nella settimana iniziata domenica è stato di 0,98. Il tasso di letalità è del 3,2%, mentre quello di mortalità è pari a 52,9 persone ogni centomila abitanti.

