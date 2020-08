Coronavirus: al via nel Lazio screening operatori scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Al via nel Lazio la campagna di screening sierologico per il personale della scuola. Ad assistere ai primi test su base volontaria, stamattina nella Casa della Salute di Torrenova, alla periferia est di Roma, il governatore Nicola Zingaretti. "E' una giornata molto importante - ha affermato - Come abbiamo attivato il meccanismo dei tamponi negli aeroporti ora parte l'operazione Scuola Sicura, su una platea di circa 120 mila operatori del settore scolastico. Dobbiamo scommettere sulla ripresa dei cicli formativi, e dobbiamo farlo in piena sicurezza. Quello di queste settimane è uno sforzo immenso per il personale sanitario con oltre 150 persone coinvolte. Ovviamente tutti i professori e gli operatori che dovessero risultare positivi faranno entro 48 ore il tampone per puntare ad avere un grande screening dei contagi alla riapertura del 14 settembre". (ANSA).