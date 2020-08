Covid: Kyriakides (Ue), rischio nuova escalation reale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 21 AGO - "Il rischio di un'ulteriore escalation" nei contagi da coronavirus "è molto reale" e vanno seguite le "semplici misure che possono tenere a bada il virus e impedire la reintroduzione di regole dolorose". Così all'ANSA la commissaria Ue alla salute Stella Kyriakides. "Capisco - aggiunge la commissaria cipriota - che molti ne abbiano abbastanza delle restrizioni, siano stanchi di stare attenti e di essere preoccupati". Ma, ammonisce, "la mancanza di vigilanza è una delle ragioni per cui Covid-19 è di nuovo in aumento in alcune parti d'Europa". (ANSA).