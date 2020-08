© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 21 AGO - Il corpo di Alfonso Maria Lostia, turista romano di 38 anni disperso in una pozza d'acqua alla base delle cascate di Fanes, nelle vicinanze di Cortina d'Ampezzo, in cui era caduto la vigilia di Ferragosto, è stato recuperato stamane dai vigili del fuoco. La salma è affiorata in superficie dopo essere stata trattenuta sul fondo della cavità da un vortice generato dalla caduta d'acqua della cascata stessa. (ANSA).