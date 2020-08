Migranti: ad Augusta divieto sbarco da nave-quarantena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 21 AGO - Il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro (M5S), informata dell'arrivo in porto della nave Snav Aurelia, adibita a quarantena per migranti, ha disposto con ordinanza il divieto assoluto di sbarco. L'imbarcazione, con a bordo poco più di 250 persone di cui una ventina risultati positivi al covid-19, è attesa in porto per domani, dopo aver lasciato questa mattina Trapani. "Per tutelare la salute dei miei concittadini, nessuna delle persone a bordo, che siano equipaggio o migranti, potrà scendere a terra ad Augusta - spiega il sindaco -. Può apparire una decisione forte, ma ho la responsabilità di assicurare le massime condizioni di sicurezza sanitaria agli augustani". (ANSA).