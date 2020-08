Navalny: ong, siamo ottimisti che arrivi a Berlino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 21 AGO - "Siamo ottimisti che si trovi un modo per far arrivare in aereo Navalny a Berlino": lo ha detto Jaka Bizilj, il produttore cinematografico che ha organizzato la notte scorsa il volo per la Germania dell'oppositore russo Alexei Navalny, in conferenza stampa a Berlino. Bizilj, fondatore di Cinema for peace, si dice positivo di fronte agli sviluppi dell'ultima ora nei rapporti con il Cremlino, facendo riferimento all'accesso consentito ai medici tedeschi per visitare Navalny e alla lettera aperta della moglie dell'oppositore a Putin.(ANSA).