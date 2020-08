Usa 2020:capo Poste al Senato, consegna schede voto in tempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 21 AGO - "Voglio assicurare questa commissione e gli americani che le Poste sono totalmente in grado di consegnare la posta elettorale in modo sicuro e tempestivo. Questo sacro dovere e' la mia priorita' numero uno tra oggi e l'election day": lo ha garantito il 'postmaster general' Louis DeJoy, il capo delle Poste chiamato a testimoniare al Senato dopo i timori che i suoi tagli al servizio possano compromettere il voto per corrispondenza, associato da Donald Trump ai brogli elettorali. Nei giorni scorsi il dirigente, travolto dalle polemiche, aveva fatto marcia indietro annunciando la sospensione delle sue modifiche sino alle elezioni. DeJoy, nominato dal tycoon in maggio, e' un grande donatore del partito repubblicano ed e' stato il responsabile finanziario della convention repubblicana 2020 sino al nuovo incarico. E' finito nel mirino dem anche per possibili conflitti di interesse, essendo stato l'a.d. di una azienda fornitrice delle Poste. (ANSA).