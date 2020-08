© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - L'India ha quasi raggiunto i 3 milioni di casi confermati di coronavirus, dopo un aumento record di oltre 69.000 contagi in un solo giorno. Lo riferisce la Bbc. Il Paese è terzo nella classifica mondiale per numero di infezioni, dopo Stati Uniti e Brasile, e quarto per il numero di vittime. Ogni giorno, secondo il ministero della Salute, vengono effettuati un milione di test. (ANSA).