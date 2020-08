Croronavirus: Calabria, 11 nuovi positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANZARO, 22 AGO - In Calabria ad oggi sono stati effettuati 141.694 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.390 (+11 rispetto a ieri), mentre quelle negative sono 140.304. Lo riferisce il Bollettino della Regione Calabria. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 3 in reparto; 1 in rianimazione; 6 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 3 in reparto; 32 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 3 in reparto; 46 in isolamento domiciliare; 280 guariti; 19 deceduti. Crotone: 1 in reparto; 5 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 88. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Nei ricoveri segnalati nell'ospedale di Catanzaro, 3 sono nel reparto di Malattie Infettive; due provengono dalla provincia di Vibo Valentia, di cui una è ricoverata in malattie infettive, successivamente al parto cesareo; uno proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione dell'Azienda ospedaliera universitaria. Il caso di Catanzaro è riconducibile al focolaio della Sardegna. Dei due casi rilevati a Reggio Calabria, 1 proviene da fuori regione e 1 è riconducibile al focolaio "festa giovani". Dei 4 casi di Crotone, 3 provengono dal Cara e uno da un comune della provincia. I 4 di Cosenza sono rientrati da fuori regione. Infine si precisa che 9 positività bassoviremiche rilevata in data 13 agosto 2020, successivamente al secondo tampone, sono risultati negativi. Considerata la diffusione del contagio in questa fase epidemica e la scarsa o assente sintomatologia, son compressi nel conteggio dei casi di Reggio Calabria in ossequio alla circolare 11715 del Ministero della Salute. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.641. (ANSA).