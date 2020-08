Ok da Camera Usa a 25 mld per le Poste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 23 AGO - Con 257 voti a favore e 150 contro, la Camera Usa ha approvato una legge per stanziare 25 miliardi a favore delle Poste e bloccare i tagli che si teme possano rallentare il voto per corrispondenza. Modalità che i democratici vogliono estendere per la pandemia ma che Donald Trump ritiene favorisca i brogli. Ai dem, che controllano la Camera, si sono uniti 26 repubblicani, che hanno rotto i ranghi. Difficile però che il provvedimento passi al Senato. In ogni caso Trump ha già minacciato il veto.