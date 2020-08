Haiti in allerta per tempesta Laura

Le autorità haitiane hanno invitato la popolazione alla prudenza mentre si avvicina la tempesta tropicale Laura. Gli abitanti delle zone più a rischio dovranno tenersi pronti ad evacuare in caso di necessità, portando con sè le mascherine e rispettando il distanziamento sociale. La tempesta, preannunciata da piogge sparse e vento, potrebbe sfociare oggi in violenti acquazzoni su gran parte del Paese e su altre zone dei Caraibi, con relative inondazioni. Da venerdì Haiti è in allerta arancione per la tempesta tropicale Laura, i cui venti si sono rafforzati durante il passaggio a sud di Porto Rico sabato mattina. L'allerta tiene anche conto delle misure anti Covid-19. Le autorità hanno imposto l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento in caso di calamità, soprattutto nei rifugi temporanei dove, con il Covid, "la capacità di accoglienza è notevolmente inferiore".

